Криштиану Роналду: "План на этот год такой же, как и раньше, - побеждать"

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду, признанный ФИФА лучшим игроком прошлого года, признался, что имеет на этот год такие же планы, как и на все предыдущие. Кроме того, он надеется выиграть Кубок конфедераций-2017 со сборной Португалии.

- Цели на 2017 год такие же, как и раньше, - новые испытания, победы в турнирах, забитые голы, - цитирует пресс-служба ФИФА Роналду. - Буду стараться выиграть максимально возможное количество трофеев с "Реалом" и сборной Португалии, и, если будет возможно, получить также индивидуальные награды.

- В этом году пройдет Кубок конфедераций. Что это означает для Португалии и Криштиану?

- Это будет первый раз, когда Португалия сыграет за данный трофей, и это будет красиво. Очевидно, что мы мечтаем выиграть его. Однако знаем, что это будет трудно. На турнире будут собраны великие команды. Тем не менее в футболе все возможно.