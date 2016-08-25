Криштиану Роналду: "Пепе был лучшим игроком Euro-2016"

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду подчеркнул, что Пепе провел выдающийся сезон. По мнению Роналду, защитник должен был получить звание лучшего игрока Euro-2016.

- Пепе провел невероятный сезон. Думаю, лучший для себя, - цитирует Goal Роналду. - Он стал лучшим игроком Португалии, один из лучших в "Реале". Правильно, что его поставили в символическую сборную чемпионата Европы-2016. Мне кажется, он был лучшим на этом турнире.