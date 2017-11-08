Криштиану Роналду: "Отцовство научило меня тому, что действительно важно в жизни"

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду отметил важность семьи в своей жизни. У форварда от суррогатных матерей есть сын Криштиану (2010 года рождения), близнецы Ева и Мэттью (2017). Кроме того, его невеста Джорджина Родригес в ближайшее время должна родить.

- Наблюдать за тем, как моя семья растет, - главная радость в моей жизни. Я наслаждаюсь каждой секундой. Отцовство научило меня тем сторонам любви, о существовании которых я не подозревал. Оно сделало меня мягче и дало понимание того, что действительно важно в жизни, - цитирует Hola! Роналду.