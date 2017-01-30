Криштиану Роналду оскорбил свистевших в его адрес болельщиков

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду в ответ на свист в свой адрес со стороны болельщиков во время домашнего матча 20-го тура чемпионата Испании против "Реал Сосьедад" (3:0) оскорбил поклонников команды. На 23-й минуте встречи португалец повернулся к свистевшим фанатам и сказал на испанском: "С*кины дети". После 31-летний футболист продолжил пререкания с болельщиками, но уже на португальском.

Успокоить обладателя "Золотого мяча-2016" смог капитан команды Серхио Рамос, призвавший Криштиану Роналду сконцентрироваться на матче.