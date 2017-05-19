Криштиану Роналду обвинил игроков "Сельты" в получении "чемодана с деньгами"

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду по ходу перенесенного матча 21-го тура чемпионата Испании с "Сельтой" (4:1) обратился к защитнику соперника Густаво Кабралу, утверждает Marca. Испанские СМИ изучили фрагменты видеозаписи встречи и отметили, что португалец изобразил чемодан, после чего показал, что он наполнен деньгами и предназначается сопернику.

"Реал" за тур до окончания чемпионата Испании идет на первом месте в турнирной таблице. Мадридскому клубу достаточно сыграть вничью в следующем матче, чтобы стать чемпионом.