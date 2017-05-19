 Криштиану Роналду обвинил игроков "Сельты" в получении "чемодана с деньгами". ФУТБОЛ - Испания. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
11:05 | ФУТБОЛ — Испания

Криштиану Роналду обвинил игроков "Сельты" в получении "чемодана с деньгами"

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Нападающий "Реала" Криштиану Роналду по ходу перенесенного матча 21-го тура чемпионата Испании с "Сельтой" (4:1) обратился к защитнику соперника Густаво Кабралу, утверждает Marca. Испанские СМИ изучили фрагменты видеозаписи встречи и отметили, что португалец изобразил чемодан, после чего показал, что он наполнен деньгами и предназначается сопернику.

"Реал" за тур до окончания чемпионата Испании идет на первом месте в турнирной таблице. Мадридскому клубу достаточно сыграть вничью в следующем матче, чтобы стать чемпионом.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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V0VaN

ну так-то двояко можно понять)) может кристина предлагала чемодан денег, чтобы сельта отдала игру))

11:18

marksan

А кто бы сомневался?

11:15