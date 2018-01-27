Криштиану Роналду – о травме: "Я все еще красив"

Форвард "Реала" Криштиану Роналду заявил, что травма лица, полученная в матче чемпионата Испании против "Депортиво" (7:1) не скажется на его участии во встрече с "Валенсией". В этом сезоне чемпионата 32-летний лидер мадридцев провел 15 матчей, в которых забил 6 мячей и сделал 5 результативных передач.

– Я все еще красив и чувствую себя хорошо, – цитирует Marca Роналду. – Зрение четкое, как и раньше. Так что у меня нет проблем.

Криштиану Роналду: "Конечно, я хочу остаться в "Реале" //

"Китайский" Роналду - лучший футболист мира в кожанной куртке и с синяком //

"Свет мой, смартфон..." Роналду расстроил вид его лица после рассечения