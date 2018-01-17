Криштиану Роналду: "Новый контракт с "Реалом" - вопрос не денег, а статуса"

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду возмущен тем, что президент клуба Флорентино Перес обещал продлить с ним контракт после завершения сезона-2016/17, но так и не сделал этого. Действующее соглашение 32-летнего португальца с мадридцами рассчитано до лета 2021 года.
По информации Mundo Deportivo, португалец поручил своим советникам изучить новый контракт Лионеля Месси с "Барселоной", а также соглашение, подписанное Неймаром при переходе в "ПСЖ". Зарплата аргентинца после выплаты налогов, но без учета бонусов, составляет 40 миллионов евро, бразильца - 30 миллионов евро, а самого Роналду - 21 миллион евро.
- Они постоянно говорят: "Завтра, завтра", - приводит издание слова Роналду, ссылаясь на людей из его окружения. - Это (новый контракт. - Прим. "СЭ") - вопрос не денег, а статуса. Теперь разница в зарплате с другими звездами стала слишком большой.
16 января издание Record.pt объявило, что Перес сказал агенту Роналду Жорже Мендешу, чтобы тот искал для своего клиента новый клуб. Ранее сообщалось, что нападающий может быть включен в сделку по переходу Неймара из "ПСЖ" в "Реал". По другой версии предполагалось, что сам Роналду хочет летом пополнить состав "Манчестер Юнайтед" за который он играл с 2003 по 2009 год.
Также в начале января в прессе появились сообщения о том, что партнеры Роналду по "Реалу", включая капитана команды Серхио Рамоса, вступили в конфликт с португальцем. По мнению испанских игроков, именно 32-летний нападающий является виновником неудачных результатов в этом сезоне.
- Барселона (Футбол)
- Реал (Футбол)
- Неймар Сантос
- Манчестер Юнайтед
- Лионель Месси
- Криштиану Роналду
- Пари Сен-Жермен / ПСЖ
- Серхио Рамос
- Флорентино Перес
Дядька
sergey.v1968 Дядька, з/п платится в соответствии с контрактом. Он и не возмущён, что ему по текущему контракту недоплачиваю. Если я внимательно читал и понял верно, то его напрягает то, что некий неадекват пообещал пересмотреть контракт, а теперь маринует его, да ещё и ищет способ соскочить с темы. И да, я считаю, что двукратная разница между КР и Месси в пользу последнего - слишком большая разница. Ровно так же я считал бы, если бы перевес такой был в пользу Роналду. Заметьте - ничего личного, хотя Месси я недолюбливаю. ______________________ Месси не ноет и не пытается манипулировать Барселоной. И провалов в результативности по пол-года, как сейчас у Криштиано, у него никогда не было. Что это была за претензия клубу летом, в связи с "наездом" налоговой? Реал ему что-то обязан в этой связи? Почему Перес по мнению КриРо не имеет права пообещать Неймару приз лучшего игрока? Где вообще гарантия, что КриРо не закончился, если он пол-года толком не забивает? На основе чего повышать з/п? А то давайте еще Пеле с Марадоной в статусе футболистов восстановим.
15:53
dmitriynuh1884
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/kachok
15:04
Храбрец*
Считай лучше - во сколько раз Месси и Неймар лучше тебя играют в футбол, Криш. И так подарком два последних ЗМ отхватил.
14:45
sergey.v1968
Дядька, з/п платится в соответствии с контрактом. Он и не возмущён, что ему по текущему контракту недоплачиваю. Если я внимательно читал и понял верно, то его напрягает то, что некий неадекват пообещал пересмотреть контракт, а теперь маринует его, да ещё и ищет способ соскочить с темы. И да, я считаю, что двукратная разница между КР и Месси в пользу последнего - слишком большая разница. Ровно так же я считал бы, если бы перевес такой был в пользу Роналду. Заметьте - ничего личного, хотя Месси я недолюбливаю.
14:33
Дядька
Жорик Вартанов а сколько в прошлом сезоне забил Месси? и что он выиграл? статус надо постоянно потверждать _______________ Много забил. Но зарплата платится за текущую работу, а не за былые заслуги. Иначе Пеле с Марадоной до сих пор были бы на контрактах как футболисты )
13:08
Жорик Вартанов
Дядька "Это - вопрос не денег, а статуса. Теперь разница в зарплате с другими звездами стала слишком большой" ----- Статус нужно постоянно подтверждать. Сколько в текущем сезоне забил тот же Месси, а сколько Криштиано? Пока Криш не наиграл на повышение, надо самому это понимать.______________ а сколько в прошлом сезоне забил Месси? и что он выиграл? статус надо постоянно потверждать
12:54
Бней Иегуда
В принципе с рекламными он итак больше всех гребёт.)) Лёнька и Неймар в плане популярности ему не конкуренты.)
12:41
Бней Иегуда
Всё правильно, лучший игрок мира последних лет и получать должен больше других.)
12:39
MMT
Статус - это графский титул, орден Подвязки и место в Палате Пэров. А сравнение своей зарплаты с чужой - это вопрос бабла, как его не называй.
12:26
abs68
тихо шифером шурша едет крыша не спеша
12:06
Дядька
"Это - вопрос не денег, а статуса. Теперь разница в зарплате с другими звездами стала слишком большой" ----- Статус нужно постоянно подтверждать. Сколько в текущем сезоне забил тот же Месси, а сколько Криштиано? Пока Криш не наиграл на повышение, надо самому это понимать.
11:57
Жорик Вартанов
Прав Роналдо, если он и уступает Месси то точно не в 2 раза, а по зарплате Месси в 2 раза больше получает, и даже Неймар больше получает, это задело его
11:47