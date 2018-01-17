Криштиану Роналду: "Новый контракт с "Реалом" - вопрос не денег, а статуса"

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду возмущен тем, что президент клуба Флорентино Перес обещал продлить с ним контракт после завершения сезона-2016/17, но так и не сделал этого. Действующее соглашение 32-летнего португальца с мадридцами рассчитано до лета 2021 года.

По информации Mundo Deportivo, португалец поручил своим советникам изучить новый контракт Лионеля Месси с "Барселоной", а также соглашение, подписанное Неймаром при переходе в "ПСЖ". Зарплата аргентинца после выплаты налогов, но без учета бонусов, составляет 40 миллионов евро, бразильца - 30 миллионов евро, а самого Роналду - 21 миллион евро.

- Они постоянно говорят: "Завтра, завтра", - приводит издание слова Роналду, ссылаясь на людей из его окружения. - Это (новый контракт. - Прим. "СЭ") - вопрос не денег, а статуса. Теперь разница в зарплате с другими звездами стала слишком большой.

16 января издание Record.pt объявило, что Перес сказал агенту Роналду Жорже Мендешу, чтобы тот искал для своего клиента новый клуб. Ранее сообщалось, что нападающий может быть включен в сделку по переходу Неймара из "ПСЖ" в "Реал". По другой версии предполагалось, что сам Роналду хочет летом пополнить состав "Манчестер Юнайтед" за который он играл с 2003 по 2009 год.

Также в начале января в прессе появились сообщения о том, что партнеры Роналду по "Реалу", включая капитана команды Серхио Рамоса, вступили в конфликт с португальцем. По мнению испанских игроков, именно 32-летний нападающий является виновником неудачных результатов в этом сезоне.