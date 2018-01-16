Криштиану Роналду: "Номинация на звание спортсмена года Laureus стала возможна благодаря успеху "Реала"

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду поблагодарил партнеров по команде, благодаря которым попал в число претендентов на титул спортсмена года Laureus. Помимо него, на титлу претендуют велосипедист Кристофер Фрум, теннисисты Роджер Федерер и Рафаэль Надаль, гонщик Льюис Хэмилтон и легкоатлет Мо Фара. Имя победителя будет названо 27 февраля в Монако.

"Горд тем, что номинирован на звание спортсмена года Laureus. Это стало возможным только благодаря выдающемуся успеху "Реала". Спасибо одноклубникам и СМИ за включение меня в число претендентов на эту особую награду", - написал Роналду в Твиттере.