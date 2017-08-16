19:45 | Футбол — Испания

Криштиану Роналду: "Невозможно остаться равнодушным к этому. Пять матчей!"

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Нападающий "Реала" Криштиану Роналду выразил возмущение своей пятиматчевой дисквалификацией. Португалец был отстранен на пять игр за удаление в первой встрече Суперкубка Испании с "Барселоной" (3:1) и толчок арбитра.

– Невозможно остаться равнодушным к этому. Пять матчей! – написал в своем Инстаграме Криштиану Роналду. – Мне это кажется преувеличенным и смешным. Это какая-то мания. Спасибо партнерам по команде и болельщикам за поддержку.

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (4)
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Duckhunter68

Не хера было толкать этого олигофрена со свистком!

20:35

MadAlexSP

давайте еще накинем за твиттерастию...в Англии так уже давали

20:27

bugimen

платочек дать сопли утереть?..не мужик

20:03

баламошка

Да отдыхай уже! Хорош гундеть)

19:49