Криштиану Роналду: "Невозможно остаться равнодушным к этому. Пять матчей!"

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду выразил возмущение своей пятиматчевой дисквалификацией. Португалец был отстранен на пять игр за удаление в первой встрече Суперкубка Испании с "Барселоной" (3:1) и толчок арбитра.

– Невозможно остаться равнодушным к этому. Пять матчей! – написал в своем Инстаграме Криштиану Роналду. – Мне это кажется преувеличенным и смешным. Это какая-то мания. Спасибо партнерам по команде и болельщикам за поддержку.