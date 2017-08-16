Криштиану Роналду: "Невозможно остаться равнодушным к этому. Пять матчей!"

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду выразил возмущение своей пятиматчевой дисквалификацией. Португалец был отстранен на пять игр за удаление в первой встрече Суперкубка Испании с "Барселоной" (3:1) и толчок арбитра.
– Невозможно остаться равнодушным к этому. Пять матчей! – написал в своем Инстаграме Криштиану Роналду. – Мне это кажется преувеличенным и смешным. Это какая-то мания. Спасибо партнерам по команде и болельщикам за поддержку.
Duckhunter68
Не хера было толкать этого олигофрена со свистком!
20:35
MadAlexSP
давайте еще накинем за твиттерастию...в Англии так уже давали
20:27
bugimen
платочек дать сопли утереть?..не мужик
20:03
баламошка
Да отдыхай уже! Хорош гундеть)
19:49