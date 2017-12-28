Криштиану Роналду: "Не волнуйтесь, у меня достаточно места для наград"

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду во время церемонии вручения награды Globe Soccer Awards в номинации "Лучший футболист года" в шутку отметил, что у него еще много места для наград. Он также добавил, что очень рад получить награду.

32-летний форвард был объявлен лауреатом награды Globe Soccer Awards во время во время торжественной церемонии в ОАЭ.

– Куда я складываю все трофеи? Не волнуйтесь, у меня достаточно места для них, – приводит Marca слова Роналду. – Это особенный момент, и я очень рад получить награду. Спасибо моему тренеру, партнерам по команде и "Реалу", а также людям, которые за меня проголосовали.