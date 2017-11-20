Криштиану Роналду не совершил ни одного отбора с начала сезона в чемпионате Испании

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду имеет худшую статистику в команде по игре в обороне. Как сообщает WhoScored, португалец с начала сезона в чемпионате Испании не совершил ни одного отбора и ни одного перехвата. Ноль отборов в "Реале" только у двух вратарей Кейлора Наваса и Кико Касильи, а также у Матео Ковачича, который провел на поле суммарно 63 минуты. Ноль перехватов помимо Роналду тоже только у Ковачича и Кейлора Наваса, а также у Борхи Майораля, который отыграл в сезоне только 110 минут.

К примеру, у нападающего "Барселоны" Лионеля Месси в среднем за матч в чемпионате Испании 0,3 отбора и 0,2 перехвата.