Криштиану Роналду не совершил ни одного отбора с начала сезона в чемпионате Испании

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду имеет худшую статистику в команде по игре в обороне. Как сообщает WhoScored, португалец с начала сезона в чемпионате Испании не совершил ни одного отбора и ни одного перехвата. Ноль отборов в "Реале" только у двух вратарей Кейлора Наваса и Кико Касильи, а также у Матео Ковачича, который провел на поле суммарно 63 минуты. Ноль перехватов помимо Роналду тоже только у Ковачича и Кейлора Наваса, а также у Борхи Майораля, который отыграл в сезоне только 110 минут.
К примеру, у нападающего "Барселоны" Лионеля Месси в среднем за матч в чемпионате Испании 0,3 отбора и 0,2 перехвата.
- Барселона (Футбол)
- Реал (Футбол)
- Лионель Месси
- Криштиану Роналду
- Кейлор Навас
- Касилья Кико
- Матео Ковачич
- Борха Майораль
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17:04
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Это всё происки диверсантов, боготворящих аргентинского коротыгу)
16:23