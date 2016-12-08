Криштиану Роналду: "Не боюсь обвинений в неуплате налогов"

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду отметил, что не не пугает ситуация с обвинением в неуплате налогов. Накануне стало известно, что налоговые органы Испании проведут расследование по делу чемпиона Европы-2016 года.

– Вы думаете, я волнуюсь из-за этого? Нет, я не боюсь, – приводит слова Роналду Marca.

Ранее сообщалось, что форвард действовал по схеме своего агента Жорже Мендеша с помощью его счетов в офшорах, чтобы не платить налоги. За последние семь лет через них прошло порядка 150 миллионов евро, принадлежащих португальцу. Появлялась также информация, что Криштиану Роналду грозит тюремное заключение за уклонение от уплаты налогов.

Отметим, что Министерство финансов Испании сообщало, что в случае целесообразности начнет расследование по этому делу. Кроме того, 31-летнему футболисту грозило расследование по другой операции: ему якобы удалось уклониться от уплаты налогов в размере 31 миллиона евро при сделке по продаже маркетинговых прав за 74,7 миллиона евро. "Реал" при этом уже выступил с заявлением, в котором говорится, что Криштиану Роналду выполняет все налоговые обязательства, так как об этом свидетельствуют документы, полученные от испанской налоговой службы.