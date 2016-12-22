19:48 | ФУТБОЛ — Испания

Криштиану Роналду назван человеком года в Палестине

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Нападающий "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду назван человеком года в Палестине, сообщает AS. Награду он получил за его "спортивные и человеческие качества". Организатор церемонии Халид Шуман напомнил, как игрок в марте встретился с пятилетним мальчиком, осиротевшим в результате бомбардировки. В августе Роналду отказался встречаться с премьер-министром Израиля, заявив, что поддерживает Палестину в военном конфликте, в матче со сборной Израиля отказался меняться майками с соперниками. Кроме того, он пожертвовал палестинским детям 1,5 миллиона долларов, которые получил на аукционе за "Золотую бутсу".

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