Нападающий "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду назван человеком года в Палестине, сообщает AS. Награду он получил за его "спортивные и человеческие качества". Организатор церемонии Халид Шуман напомнил, как игрок в марте встретился с пятилетним мальчиком, осиротевшим в результате бомбардировки. В августе Роналду отказался встречаться с премьер-министром Израиля, заявив, что поддерживает Палестину в военном конфликте, в матче со сборной Израиля отказался меняться майками с соперниками. Кроме того, он пожертвовал палестинским детям 1,5 миллиона долларов, которые получил на аукционе за "Золотую бутсу".