Криштиану Роналду назвал шесть игроков, которые могут стать его с Месси преемниками

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду озвучил список из шести игроков, которые могли бы сменить его и форварда "Барселоны" Лионеля Месси в борьбе за главные индивидуальные награды. Напомним, что аргентинец пять раз завоевывал "Золотой мяч", а португалец – четыре.

– Марко Асенсио, Неймар, Кильян Мбаппе, Усман Дембеле, Эден Азар, Маркус Рэшфорд. Это хороший список претендентов, – цитирует Marca Криштиану Роналду.