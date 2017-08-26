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12:51 | Футбол — Испания

Криштиану Роналду назвал шесть игроков, которые могут стать его с Месси преемниками


Нападающий "Реала" Криштиану Роналду озвучил список из шести игроков, которые могли бы сменить его и форварда "Барселоны" Лионеля Месси в борьбе за главные индивидуальные награды. Напомним, что аргентинец пять раз завоевывал "Золотой мяч", а португалец – четыре.

Марко Асенсио, Неймар, Кильян Мбаппе, Усман Дембеле, Эден Азар, Маркус Рэшфорд. Это хороший список претендентов, – цитирует Marca Криштиану Роналду.

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