Криштиану Роналду назвал шесть игроков, которые могут стать его с Месси преемниками

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду озвучил список из шести игроков, которые могли бы сменить его и форварда "Барселоны" Лионеля Месси в борьбе за главные индивидуальные награды. Напомним, что аргентинец пять раз завоевывал "Золотой мяч", а португалец – четыре.
– Марко Асенсио, Неймар, Кильян Мбаппе, Усман Дембеле, Эден Азар, Маркус Рэшфорд. Это хороший список претендентов, – цитирует Marca Криштиану Роналду.
- Барселона (Футбол)
- Реал (Футбол)
- Неймар Сантос
- Лионель Месси
- Криштиану Роналду
- Эден Азар
- Маркус Рэшфорд
- Марко Асенсио
- Усман Дембеле
- Кильян Мбаппе