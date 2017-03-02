Криштиану Роналду нарушил ПДД после матча с "Лас-Пальмасом"

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду после игры 25-го тура чемпионата Испании против "Лас-Пальмаса" (3:3) нарушил правила дорожного движения, информирует AS. Выезжая со стадиона в компании своей девушки Джорджины Родригес, португалец проехал на красный свет. Нарушение ПДД произошло на глазах у полицейских, которые не обратили внимания на выходку футболиста.