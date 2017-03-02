19:13 | ФУТБОЛ — Испания

Криштиану Роналду нарушил ПДД после матча с "Лас-Пальмасом"

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Нападающий "Реала" Криштиану Роналду после игры 25-го тура чемпионата Испании против "Лас-Пальмаса" (3:3) нарушил правила дорожного движения, информирует AS. Выезжая со стадиона в компании своей девушки Джорджины Родригес, португалец проехал на красный свет. Нарушение ПДД произошло на глазах у полицейских, которые не обратили внимания на выходку футболиста.

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Flamenco

просто выражает солидарность КОКОШЕ))

19:25

199

Все ...оры с серьгами в ушах одинаковые.

19:23

shpasic

когда за Кокориным гнался что ли?

19:15

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