Криштиану Роналду: "Мы с Месси не друзья, но у нас хорошие отношения"

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду подчеркнул, что они с форвардом "Барселоны" Лионелем Месси не являются друзьями, но уважают друг друга. Португалец отметил, что с удовольствием наблюдет за игрой аргентинца.

– Мне нравится смотреть за игрой хороших футболистов, и Месси таковым является, – приводит Sport.es слова Криштиану Роналду. – С удовольствием наблюдаю за его действиями. У нас хорошие отношения, и мы уважаем друг друга. Нет, мы не ужинаем вместе и не зовем друг друга в гости. Мы не друзья, но я считаю его коллегой, а не соперником.