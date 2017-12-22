Криштиану Роналду: "Мы готовы"

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду в преддверии матча 17-го тура чемпионата Испании против "Барселоны" опубликовал фотографию со своей командой. Игрок только сегодня начал заниматься в общей группе, до этого он тренировался по индивидуальной программе.

"Мы готовы", – написал в Твиттере Роналду.

Встреча "Реал" – "Барселона" состоится завтра, 23 декабря, и начнется в 15.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.

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