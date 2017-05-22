 Криштиану Роналду: "Мы доказали, что "Реал" – великая команда". ФУТБОЛ - Испания. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
00:32 | ФУТБОЛ — Испания

Криштиану Роналду: "Мы доказали, что "Реал" – великая команда"

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Нападающий "Реала" Криштиану Роналду после победы в матче 38-го тура чемпионата Испании над "Малагой" (2:0) и завоевания чемпионства поделился эмоциями. Португалец стал лучшим бомбардиром клуба в этом сезоне, забив 25 голов в лиге 1 и еще 15 – в других турнирах.

– Было непросто, но сейчас я чувствую себя великолепно, – цитирует Криштиану Роналду AS. – В этом сезоне я свежее в концовке, если сравнивать с тем, что было в прошлом. Я очень счастлив. Мы доказали, что "Реал" – великая команда.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Flamenco

Хари тебя ждет, ты заслужил)))

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