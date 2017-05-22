Криштиану Роналду: "Мы доказали, что "Реал" – великая команда"

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду после победы в матче 38-го тура чемпионата Испании над "Малагой" (2:0) и завоевания чемпионства поделился эмоциями. Португалец стал лучшим бомбардиром клуба в этом сезоне, забив 25 голов в лиге 1 и еще 15 – в других турнирах.

– Было непросто, но сейчас я чувствую себя великолепно, – цитирует Криштиану Роналду AS. – В этом сезоне я свежее в концовке, если сравнивать с тем, что было в прошлом. Я очень счастлив. Мы доказали, что "Реал" – великая команда.