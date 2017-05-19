Криштиану Роналду может быть обвинен в уклонении от уплаты налогов

Налоговая служба Испании прорабатывает вопрос с возможной подачей жалобы на форварда "Реала" Криштиану Роналду, которого подозревает в уклонении от уплаты налогов. Как сообщает El Confidencial, налоговики должны подать все документы по делу до 30 июня, чтобы избежать истечения срока давности.

По данным источника, Криштиану Роналду скрыл с помощью офшоров 150 миллионов евро. Эту сумму он заработал на рекламных контрактах. При этом испанские СМИ отмечают, что сам игрок мог не знать о такой схеме, разработанной его агентом.