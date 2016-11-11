22:09 | ФУТБОЛ — Испания

Криштиану Роналду: "Мората прибавил как игрок"

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Нападающий "Реала" Криштиану Роналду похвалил партнера по команде форварда Альваро Морату. По словам португальца, испанец добился хорошего прогресса, выступая за "Ювентус".

– Он провел отличный сезон в "Ювентусе", – цитирует Криштиану Роналду Marca. – Многому научился в Италии и сильно прибавил как футболист. Он оттачивал мастерство в команде, где очень серьезная конкуренция.

Является ли "Ювентус" претендентом на победу в Лиге чемпионов? Конечно. Это сильная команда с отличным тренером. Почему нет?

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