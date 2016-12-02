Криштиану Роналду мог перейти в "Барселону"

Бывший президент "Барселоны" Жоан Лапорта сообщил, что в 2003 году клуб мог подписать контракт с нападающим "Реала" Криштиану Роналду. По его словам, каталонцы отказались от португальского форварда, за переход которого хотели выручить 17 миллионов евро.

- "Барселона" подписала Роналдиньо, Маркеса и Куарежму, когда Криштиану Роналду выступал за "Спортинг", - приводит Sport.es слова Лапорты. - Мы вели переговоры с его агентом, который хотел, чтобы мы подписали Деку. После нашего отказа он сказал, что у него есть другой сильный футболист, которым был Криштиану Роналду. На тот момент они достигли соглашения о переходе в "Манчестер Юнайтед" за 19 миллионов евро, но каталонцам его предлагали за 17.

Напомним, Криштиану Роналду выступал за "Спортинг" до 2003 года, после чего перешел в "Манчестер Юнайтед". В 2009-м португалец подписал контракт с "Реалом".