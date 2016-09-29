Криштиану Роналду: "Много думаю о тренерской карьере"

Нападающий "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду отметил, что в будущем может стать тренером. Однако, по словам форварда, произойдет это не раньше, чем через 5-7 лет.

– Я много думаю об этом. Сейчас я бы не хотел стать тренером, – цитирует Криштиану Роналду AS. – Через несколько лет люди будут говорить, что у меня есть для этого хорошие задатки, но я не хочу. Это слишком сложно. Сейчас я просто хочу сосредоточиться на игре и страсти к футболу. Однако будущего никто не знает. Может быть, через 5-7 лет передумаю и стану тренером.