Криштиану Роналду: "Мне нужны люди, которые меня ненавидят"

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду рассказал, что справляется с негативными вещами в футболе, стараясь превратить их в позитивные. Португалец заявил, что ненависть болельщиков является для него стимулом к прогрессу.

– Футбол научил меня тому, что я должен использовать отрицательные вещи и превращать их в позитивные, – сказал для Coach Magazine Криштиану Роналду. – Именно поэтому мне нужны люди, которые ненавидят меня. Они мотивируют меня к прогрессу, они помогли мне выиграть все, что я выиграл в своей карьере. Никто не может быть ко мне более требовательным, чем я сам.