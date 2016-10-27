10:53 | ФУТБОЛ — Испания

Криштиану Роналду: "Мне нужны люди, которые меня ненавидят"

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Нападающий "Реала" Криштиану Роналду рассказал, что справляется с негативными вещами в футболе, стараясь превратить их в позитивные. Португалец заявил, что ненависть болельщиков является для него стимулом к прогрессу.

– Футбол научил меня тому, что я должен использовать отрицательные вещи и превращать их в позитивные, – сказал для Coach Magazine Криштиану Роналду. – Именно поэтому мне нужны люди, которые ненавидят меня. Они мотивируют меня к прогрессу, они помогли мне выиграть все, что я выиграл в своей карьере. Никто не может быть ко мне более требовательным, чем я сам.

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PAPAZOL_

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