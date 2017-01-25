14:37 | ФУТБОЛ — Испания

Криштиану Роналду: "Мне не нравятся сравнения с Месси"

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Нападающий "Реала" Криштиану Роналду высказал мнение, что его нельзя сравнивать с форвардом "Барселоны" Лионелем Месси. Португалец отметил, что у него нормальные отношения с аргентинцем.

– Месси пытается сделать лучшее для своей команды, а я для своей, – цитирует Marca Криштиану Роналду. – Мы являемся соперниками, поскольку выступаем за конкурирующие между собой клубы, но друг к другу мы относимся с уважением. У меня нормальные отношения с Месси.

Люди постоянно нас сравнивают, это нормально. Сравнивают даже наших детей: когда родились, кто быстрее, умнее… Таков этот бизнес. Мне кажется, что нас нельзя сравнивать, потому что Криштиану Роналду – это Криштиану Роналду, а Месси – это Месси. Мы являемся прекрасными футболистами, индивидуальные награды и трофеи с командами это доказывают. Не люблю сравнения, это не про меня. Мы отличаемся, два разных человека, которые делают свою работу.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Zangezi

Месси играет и наслаждается, а Ронадлу пашет за призы и титулы..

18:55

Gordon

Тебе до Месси как до Китая по-пластунски.

15:12

gayduk

Голубые не любят сравнения с настоящими мужиками!

14:41

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