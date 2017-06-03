Криштиану Роналду: "Люди думают, что я нападающий, но я никогда им не буду"

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду рассказал, что не считает нужным менять свою позицию на поле. В преддверии финала Лиги чемпионов с "Ювентусом" он также отметил, что его не пугает возможная серия пенальти.

– Люди думают, что я нападающий, но я никогда им не буду, – приводит AS слова Роналду. – Я забил почти 600 голов с позиции, на которой я играю, поэтому не вижу причин меняться. Все зависит от тактики, которую выбирает тренер. Я предпочитаю играть более свободно. Мне больше нравится, когда мы играем по схеме 4-4-2. Но это не значит, что мне не нравится схема 4-3-3, потому что в этой системе я могу двигаться по-другому.

Серия пенальти в финале Лиги чемпионов? Это меня не пугает. Мне нравится рисковать. Это разумный риск, не на жизнь или смерть. Я могу забить или промахнуться.