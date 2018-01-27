Криштиану Роналду: "Конечно, я хочу остаться в "Реале"

Форвард "Реала" Криштиану Роналду заявил, что доволен своей игрой в Испании и отметил, что хочет остаться в мадридском клубе. Ранее сообщалось, что португальский футболист может вернуться в "Манчестер Юнайтед" или перейти в "ПСЖ". За мадридцев на его счету 419 матчей во всех турнирах, 424 гола и 128 результативных передач.

– Конечно, я хочу остаться в "Реале", – цитирует Marca Роналду. – Я живу здесь с 2009 года, мне нравится, какая здесь погода, здесь хорошие люди. Плюс, это близко к Португалии, я могу поехать домой на машине. Испания – великая страна, мне она нравится, и я люблю играть за свой клуб.