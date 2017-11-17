Криштиану Роналду: "Когда не забиваю, дома спрашивают: "Что с тобой не так?"

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду сказал, что спокойно относится к критике незнакомых, которые говорят о его низкой результативности в этом сезоне. Форвард отметил, что считает странным, когда этот же вопрос ему адресуют его родственники,

- Мне не хочется критиковать людей, которые спрашивают меня об этом (результативности. - Прим. "СЭ"). Действительно странно, когда такое происходит дома, - цитирует As Роналду. - Когда не забиваю, мама, сын, брат и сестра - все домашние спрашивают меня: "Что с тобой не так?"

В сезоне-2017/18 Роналду принял участие в 13 матчах на клубном уровне, забив 8 мячей (0,61 мяча за игру). Для сравнения, в прошлом сезоне его средная результативность сославляла 0,91 гола за матч (46 игр, 42 мяча).