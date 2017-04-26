Криштиану Роналду и Кроос не заявлены на матч "Депортиво" - "Реал"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан огласил заявку команды на матч 34-го тура чемпионата Испании против "Депортиво". В списке футболистов не оказалось нападающего Криштиану Роналду, а также полузащитника Тони Крооса. Предполагается, что обоим футболистам предоставлен отдых.

Полностью заявка "Реала" выглядит следующим образом:

вратари – Навас, Касилья, Яньес;

защитники – Карвахаль, Варан, Начо, Марселу, Данилу, Техеро;

полузащитники – Хамес, Каземиру, Ковачич, Лукас, Модрич, Асенсио, Иско;

нападающие – Бензема, Мариано, Мората.