Криштиану Роналду и Бэйл - в заявке "Реала" на матч с "Вильярреалом"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан огласил заявку команды на игру 5-го тура чемпионата Испании против "Вильярреала". В списке футболистов оказался нападающий Криштиану Роналду и полузащитник Гарет Бэйл. Игру предыдущего тура против "Эспаньола" (2:0) португалец пропустил из-за простуды, а валлиец – из-за травмы.

Полностью заявка "Реала" выглядит следующим образом:

вратари – Касилья, Яньес, Кранинкс;

защитники – Карвахаль, Рамос, Варан, Начо, Марселу Данилу;

полузащитники – Кроос, Хамес Родригес, Бэйл, Ковачич, Лукас, Асенсио, Иско;

нападающие – Криштиану Роналду, Бензема, Мората.

Игра состоится 21 сентября. Встреча пройдет на "Сантьяго Бернабеу" и начнется в 21.00 по московскому времени.