Криштиану Роналду: "Хочу семь детей и столько же "Золотых мячей"

Нападающий "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду сказал, что хочет завоевать не меньше семи "Золотых мячей". Также игрок хочет, чтобы у него было семеро детей. На данный момент у игрока трое детей: Криштиану-младший и близнецы Ева и Мэтью от суррогатных матерей. Его невеста Джорджина Родригес в конце этого года должна родить футболисту четвертого ребенка - дочку, которую назвать Алана Мартина. Золотых мячей у Роналду уже четыре - 2008, 2013, 2014 и 2016 года.

- Пока я играю, стараюсь выиграть все возможные трофеи, - цитирует AS Роналду. - Сейчас моя мечта - пятый "Золотой мяч", а в следующем году - еще один...

Я очень рад, что я окружен детьми. Я их очень люблю. Для меня жизнь без детей ничего не значит. Я хочу семерых детей и столько же "Золотых мячей".