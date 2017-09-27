Криштиану Роналду хочет зарабатывать в "Реале" не менее 25 миллионов евро в год

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду хочет улучшения условия своего контракта, утверждает Marca. Португалец хочет зарабатывать не менее 25 миллионов евро в год. При этом отмечается, что никаких разногласий между футболистом и клубом не существует. Срок его нынешнего соглашения рассчитан до 2021 года.

По данным лиссабонской газеты Correio de Manha, на данный момент лидер "Реала" получает приблизительно 23,7 миллиона евро в год. Это чистый доход португальца.

Ранее Криштиану Роналду отмечал, что это его "предпоследний" контракт. Португалец планирует играть за "Королевский клуб" до тех пор, пока ему не стукнет 41 год.

После вчерашнего матча в Лиге чемпионов против дортмундской "Боруссии" он не стал отвечать на вопрос о новом контракте с клубом. Напомним, эта встреча стала для португальца 400-й в составе мадридцев.

– Продление контракта с "Реалом"? Хороший вопрос, – отметил Роналду. – Я счастлив здесь. Все идет своим чередом, а о контракте вам лучше спросить у президента "Реала".