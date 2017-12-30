16:21 | Футбол — Испания

Криштиану Роналду хочет заняться кино после окончания карьеры


Нападающий "Реала" Криштиану Роналду подчеркнул, что после окончания профессиональной карьеры видит себя в киноиндустрии. Форвард не сомневается, то будет счастлив, когда уйдет из футбола.

– Мне хочется снимать фильмы. Сейчас я сконцентрирован на футболе, но в будущем я вижу себя бизнесменом, – приводит Beinsports.com слова Роналду. – Я понимаю, что рано или поздно буду вынужден уйти. Моя жизнь будет прекрасной. Я говорю не только о деньгах, но и о получении удовольствия от того, что я делаю.

Напомним, что форвард выступает за "Реал" с 2009 года. В текущем сезоне 32-летний португалец провел в составе "Королевского клуба" 22 матча во всех турнирах, забил 16 голов и сделал 3 результативные передачи. Ранее сообщалось, что он может сменить команду во время летнего трансферного окна.

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