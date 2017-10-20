Криштиану Роналду хочет видеть в "Реале" Рэшфорда?

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду посоветовал президенту клуба Флорентино Пересу обратить внимание на 19-летнего нападающего "Манчестер Юнайтед" Маркуса Рэшфорда, информирует donbalon.com. Португалец уверен, что английский форвард обладает хорошим голевым чутьем и мог бы быть полезен мадридцам. Всего в этом сезоне Рэшфорд провел 17 матчей во всех турнирах, в которых забил 7 голов и отдал 3 передачи.

Напомним, что, по информации СМИ, на данный момент приоритетной целью для "Реала" является другой нападающий сборной Англии и "Тоттенхэма" Харри Кейн​.