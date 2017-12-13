Криштиану Роналду хочет, чтобы "Реал" уменьшил сумму отступных в его контракте?

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду не намерен подписывать новый контракт с "Королевским клубом" и хочет уменьшить сумму отступных, прописанных в его договоре, утверждает EcoDiario.

Форвард рассчитывает договориться с руководством мадридцев, чтобы досрочно сменить команду. Напомним, что его контракт рассчитан до 2021 года, а сумма отступных составляет один миллиард евро.

Предполагается, что 32-летний португалец принял решение об уходе после слов президента "Реала" Флорентино Переса о вручении "Золотого мяча". По мнению главы клуба, Неймару было бы проще завоевать эту награду, если бы он выступал в составе мадридцев.

Напомним, что Роналду, ранее получивший пятый "Золотой мяч", играет за "Реал" с 2009 года. За это время он провел в составе мадридцев 276 матчей и забил 289 голов.