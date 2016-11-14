Криштиану Роналду: "Футбол – не единственное, что меня радует в жизни"

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду еще раз подтвердил, что хочет играть до 41 года. По словам португальца, у него нет причин заканчивать в ближайшее время.

– Что я буду делать после 41 года? Может быть, подпишу новый контракт, – отметил Криштиану Роналду в интервью HurderOfBuffalo. - Когда я говорю "41 год", то это шутка, в которой доля шутки. Ведь на 100 процентов никто не может говорить о будущем. Да, я хочу играть. И если все будет в порядке, то причин уходить у меня нет. Тем не менее, на 100 процентов этого сказать нельзя. Через два-три года может что-то произойти, что не позволит мне выходить на поле. Поэтому я не знаю, как получится в итоге, но я хочу играть как можно дольше.

– Тогда, может быть, будете играть на любительском уровне до 60 лет?

– Не думаю. Наверное, займусь чем-то другим. Футбол – не единственное, что меня радует в жизни. Да, я его очень люблю, но со временем придется попробовать что-то другое.

– Что, например?

– Например, мода, кино или бизнес. Есть и другие вещи.