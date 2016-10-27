Криштиану Роналду: "Фергюсон мне как отец"

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду выразил восхищение работой главного тренера команды Зинедина Зидана. Также португалец похвалил своего соотечественника Жозе Моуринью, с которым у них после совместной работы в Мадриде сложились непростые отношения.

– Победа в Лиге чемпионов в прошлом сезоне стала возможной благодаря Зидану, – сказал для Coach Magazine Криштиану Роналду. – Команда также прибавила и в национальном чемпионате. Сезон был хорошим и с точки зрения командных достижений, и с точки зрения индивидуальных показателей. И все это заслуга правильного человека во главе коллектива.

Алекс Фергюсон мне как отец. Мне важны все тренеры, с которыми я работал, но в "Манчестер Юнайтед" я перешел еще будучи ребенком. Оказался в одном из самых крупных клубов мира и, к счастью, возле меня был Алекс Фергюсон. Моуринью? Это невероятный тактик, он все продумывает до мельчайших деталей.