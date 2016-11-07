16:20 | ФУТБОЛ — Испания

Криштиану Роналду: "Это мой не последний футбольный контракт"

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Нападающий "Реала" Криштиану Роналду подписавший с клубом новый контракт до 2021 года, отметил, что не сомневался в принятии этого решения. Новое соглашения подразумевает под собой и увеличение заработной платы, поэтому 31-летний игрок вновь станет единоличным лидером по зарплате в клубе.

– По поводу этого у меня не было никаких сомнений, я хотел остаться в "Реале" и продолжить свою историю с самым большим клубом в мире. У меня получился невероятный год, – цитирует Криштиану Роналду пресс-служба клуба. – Я победил в Лиге чемпионов, добился триумфа на чемпионате Европы и, наконец, продлил контракт с "Реалом". Этот год - мечта.

Этот день очень важен для меня. Я много раз говорил, что этот клуб у меня в сердце. Он - часть меня, поэтому это особенное время в моей жизни. Я проведу здесь еще пять лет. Я счастлив, но это не будет моим последним футбольным контрактом.

Уеду ли я из "Реала" в итоге? Посмотрим, надо подождать. Никто не знает, что принесет будущее. Конечно, я хотел бы закончить здесь. Это мой предпоследний контракт. Я хочу быть здесь еще много лет. 

Криштиану Роналду - в "Реале" до 2021 года

 

 

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