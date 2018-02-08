Криштиану Роналду: "Есть вещи, которые я мог делать в 20 лет, но не могу сейчас"

Форвард "Реала" Криштиану Роналду считает, что сможет оставаться одним из лучших игроков в мире еще несколько лет. При этом португалец отмечает, что для этого ему необходимо полностью выкладываться на тренировках и в тренажерном зале.

– Для того, чтобы по-прежнему показывать футбол высшей пробы, нужно идти на какие-то жертвы. Есть определенные вещи, которые я мог делать в 20 лет, но не могу сейчас. Я знаю, что мне надо выкладываться на все 100 процентов, поэтому я отношусь к этому крайне серьезно, – цитирует AS Роналду. – При этом я чувствую, что могу еще несколько лет играть на очень высоком уровне.