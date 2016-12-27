23:20 | ФУТБОЛ — Испания

Криштиану Роналду: "Есть еще люди, которые сомневаются во мне, в "Реале", в сборной Португалии?"

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Нападающий "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду, названный лучшим игроком уходящего года по версии Globe Soccer Awards, после церемонии вновь подчеркнул, насколько успешным для него получился уходящий год. По его итогам португалец вместе с национальной командой выиграл Euro-2016, с клубом – три турнира, включая Лигу чемпионов, а недавно футболисту в четвертый раз в карьере вручили "Золотой мяч".

– Со всех точек зрения этот год был лучшим в моей карьере, – цитирует AS Криштиану Роналду. – Я выиграл Лигу чемпионов и Клубный чемпионат мира с "Реалом", со сборной – Euro-2016, вновь завоевал "Золотой мяч"... Есть еще люди, сомневающиеся во мне, в моем клубе, в моей сборной? Мы выиграли все! Это был удивительный год, и я благодарю своих партнеров по сборной и клубу.

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