Криштиану Роналду: "Если бы вы были президентом "Реала", продлили бы мой контракт лет на десять"

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду не стал комментировать слухи о вероятном продлении контракта с клубом. При этом португалец подчеркнул, что не планирует покидать Мадрид.

– Я ничего не знаю по поводу контракта, надо поговорить с Флорентино Пересом, – цитирует AS Криштиану Роналду. – Все в стадии реализации. Пресса писала, что контракт уже подписан. Видимо, СМИ знают больше меня. Если бы вы были президентом "Реала", продлили бы мой контракт лет на десять. Сейчас у меня есть только "Реал". Я не вижу других вещей в своей карьере. Хочу быть тут больше всего. Это самый большой клуб в мире, и ему нужны лучшие игроки.