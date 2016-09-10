22:49 10 сентября | ФУТБОЛ — Испания

Криштиану Роналду: "Если бы вы были президентом "Реала", продлили бы мой контракт лет на десять"

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Нападающий "Реала" Криштиану Роналду не стал комментировать слухи о вероятном продлении контракта с клубом. При этом португалец подчеркнул, что не планирует покидать Мадрид.

– Я ничего не знаю по поводу контракта, надо поговорить с Флорентино Пересом, – цитирует AS Криштиану Роналду. – Все в стадии реализации. Пресса писала, что контракт уже подписан. Видимо, СМИ знают больше меня. Если бы вы были президентом "Реала", продлили бы мой контракт лет на десять. Сейчас у меня есть только "Реал". Я не вижу других вещей в своей карьере. Хочу быть тут больше всего. Это самый большой клуб в мире, и ему нужны лучшие игроки.

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