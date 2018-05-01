Криштиану Роналду: "Думаю, переход Неймара в "Реал" сейчас невозможен"

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду считает маловероятным переход в мадридский клуб форварда "ПСЖ" Неймара. Ранее появились слухи, что "Реал" хочет подписать бразильца, но сам Роналду якобы против этого.
– Я много слышал о Неймаре и "Реале", но, честно говоря, мне сложно представить это подписание, – цитирует AFP Роналду. – "ПСЖ" заплатил за него очень много денег. Сложно представить, что Неймар однажды будет играть в "Реале". Думаю, это невозможно на сегодняшний день. Возможно, это случится через несколько лет. Мне кажется, ему все нравится в Париже.
Pablo_75
Причём сказал-то чушь. "Неймару всё нравится в Париже" - это очевидная неправда. Неймар молод, очень честолюбив и, видимо, по итогам нынешней ЛЧ понял, что ПСЖ не может её выиграть, сборная артистических гениев не пройдёт хорошо сколоченный топ-клуб, скорее всего их и Бавария вынесла бы в игре на вылет. А чашку поднять хочется)))
11:23
kirsann
вот что значит роль человека в жизни команды..! не нужен неймар и все..!
11:13