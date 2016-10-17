18:04 | ФУТБОЛ — Испания

Криштиану Роналду договорился с "Реалом" о новом контракте?

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Известный испанский журналист Гильем Балаге сообщил, что новый контракт нападающего Криштиану Роналду с "Реалом" уже готов, информирует Sky Sports. Клуб ждет лишь правильного момента, чтобы объявить об этом. Особенно это важно в преддверии президентских выборов, которые пройдут в 2017 году. На данный момент пост занимает Флорентино Перес.

Нынешний контракт форварда сборной Португалии истекает в 2018 году. Срок нового соглашения будет увеличен на два или три года. Ранее появлялась информация, что по новому договору с командой 31-летний футболист будет получать 23 миллиона евро за сезон.

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