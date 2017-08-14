Нападающий "Реала" Криштиану Роналду дисквалифицирован на пять матчей за толчок арбитра в первой встрече за Суперкубок Испании против "Барселоны" (3:1), сообщает официальный сайт Королевской футбольной федерации Испании. Португалец получил дисквалификацию на четыре игры за толчок судьи и на одну за полученную красную карточку.
Наказание распространяется в том числе и на матчи чемпионата Испании. Таким образом, Роналду пропустит ответную встречу против "Барселоны" и игры чемпионата Испании против "Депортиво", "Валенсии", "Леванте" и "Реал Сосьедада".
Напомним, форвард "Реала" получил две желтые карточки за три минуты - на 80-й минуте за снятую при праздновании гола майку, на 82-й - за симуляцию в спорном моменте. Перед тем, как покинуть поле, футболист толкнул главного судью Рикардо Де Бургоса Бенгоэчеа. Арбитр отразил этот момент в своем рапорте.
"Барса" – "Реал". Был ли пенальти на Суаресе? За что удалили Роналду?
Millwall82
Барселона видимо решила потратить 222 млн за Неймара на судей и КДК Ла Лиги.
17:01
Солёный
А с судьей что? Будет судить или в 5-ю лигу?
16:58
Бней Иегуда
Это даже хорошо.) Не надо форсировать подготовку, после тяжелейшего сезона.)) К тому же важнейший победный мяч он вчера забил, а с Леванте и Сосьедадом и без него справятся.))
16:50
mkv
красавцы судьи - не разбираясь в ситуации - 5 матчей выписали... дебилы! а эти 5 матчей должны распространяться ТОЛЬКО на СУПЕРКУБКИ Испании и больше ни на один турнир))) но они, небось, спецом постановление выпустили, что эта дисква распространяется на все турниры)))
16:46
Sergey_msk
Прошу пояснить, на пять ближайших матчей, включая суперкубок и стартующий чемпионат, или только в рамках суперкубка, куда чисто теоретически Реал вообще может уже никогда не попасть???
16:45
баламошка
Отдохнёт нормально, потусит. Потом ударно закончит этот год и получит 5 Золотой Мяч на радость всем барсеножкам)
16:43