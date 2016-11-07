Криштиану Роналду: "Через 2 дня после встречи с Фергюсоном я стал игроком "МЮ"

Нападающий "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал, что в 2003 году Алекс Фергюсон, занимавший пост главного тренера "Манчестер Юнайтед", убедил его перейти в стан "красных дьяволов" после предсезонного матча со "Спортингом". По словам португальского форварда, шотландский специалист представил его игрокам команды сразу после контрольной встречи, в раздевалке "МЮ".

– Я прекрасно помню предсезонный матч против "Манчестер Юнайтед" в составе "Спортинга", – приводит Sky Sports слова Роналду. – Та игра была для меня первой против "красных дьяволов". Это была фантастическая встреча! Сразу по окончании матча партнеры по команде сказали мне о том, что со мной хочет поговорить Алекс Фергюсон. "Кажется, ты совсем скоро станешь игроком "Юнайтед", – сказали они и, как оказалось, были совершенно правы.

Я зашел в раздевалку "красных дьяволов", и Фергюсон представил меня команде. В тот момент я был немного удивлен и скован. Он сказал мне: "Не буду скрывать, я хочу, чтобы ты перешел в нашу команду прямо сейчас". Я не успел и глазом моргнуть, как через 2 дня перебрался в Англию и стал игроком "Манчестер Юнайтед". Все произошло очень быстро.