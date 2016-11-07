23:52 7 ноября | ФУТБОЛ — Испания

Криштиану Роналду: "Чемпионат Испании - это марафон. Мы будем бороться"

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Нападающий "Реала" Криштиану Роналду, получивший приз имени Альфредо Ди Стефано как лучший игрок чемпионата Испании-2015/16 по версии Marca, отметил, что впереди его ждет еще много борьбы. По словам португальца, чемпионат – это настоящий марафон.

– Сегодня – особенный день, – цитирует Криштиану Роналду Marca. – Я продлил контракт с "Реалом" и получил приз от Marca. Что я еще могу просить? Я очень счастлив. Это и мотивирует меня на новые достижения и работу. Буду продолжать в том же духе и становиться лучше в ближайшие годы.

В чемпионате идет серьезная конкуренция, однако это не спринт, а марафон. Мы будем продолжать бороться.

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