Криштиану Роналду: "Было предложение от "Ювентуса", но я выбрал "Манчестер Юнайтед"

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду, ранее выступавший в составе "Манчестер Юнайтед", подчеркнул, что в 17 лет мог перейти в чемпионат Италии. По словам форварда, в подписании контракта с ним был заинтересован "Ювентус", но он сделал выбор в пользу "красных дьяволов".

– Мной интересовались многие клубы, когда мне было 17 лет. Мой агент всегда давал полезные советы, – приводит Sky Sport слова Криштиану Роналду. – Я помню, что одной из команд был "Ювентус", чему я был рад.

Были предложения и от "Реала", "Манчестер Юнайтед" и других. Лучшее поступило от "красных дьяволов", благодаря чему исполнилась моя мечта – сыграть в чемпионате Англии.