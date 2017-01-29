Криштиану Роналду - болельщикам "Реала": "Поддержите нас, мы должны быть на одной стороне"

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду перед игрой 20-го тура чемпионата Испании против "Реал Сосьедад" обратился к болельщикам с просьбой поддержать команду. Фанаты "Королевского клуба" крайне недовольны выступлением коллектива, который из четырех последних матчей проиграл три и вылетел из Кубка Испании.

– До последних матчей в чемпионате Испании мы играли достаточно хорошо, – цитирует клубная пресс-служба Криштиану Роналду. – У нас комфортное преимущество над конкурентами, мы лидируем и имеем хорошие шансы на итоговый успех. Надеюсь, во второй части сезона мы выступим так же, как и в первой.

Хочу обратиться к нашим болельщикам с просьбой поддержать нас, дать свое тепло. Вместе мы куда сильнее, "Реал" и фанаты должны быть едины. Если мы будем на одной стороне – команда сможет выиграть два титула в этом сезоне.