Криштиану Роналду: "Без партнеров по команде я бы не выиграл индивидуальных наград"

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду подчеркнул, что 2016 год сложился для него наилучшим образом. Форвард выиграл с мадридцами Лигу чемпионов, Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира, с Португалией завоевал золото чемпионат Европы, а также получил "Золотой мяч". В сегодняшем финале клубного ЧМ против "Касимы Антлерс" (4:2 д.в.) он сделал хет-трик и был признан лучшим игроком турнира.

- Это был фантастический год, - цитирует официальный сайт "Реала" Криштиану Роналду. - Не ожидал такого его окончания - хет-трик и победа в финале. У нас были небольшие проблемы, но такова суть любого финала. Мы закончили год наилучшим образом.

Неделя была полна радости: сперва "Золотой мяч", а затем клубный чемпионат мира. Хочу еще раз поблагодарить партнеров по команде, ведь без них я бы не выиграл индивидуальных трофеев.

Также мы в этом году выиграли Лигу чемпионов, Суперкубок Европы, а с Португалией я взял золото чемпионата Европы. Все трофеи особенные, но особые ощущения у меня от чемпионства Португалии, потому что оно было первым.