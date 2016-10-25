14:58 | ФУТБОЛ — Испания

Криштиану Роналду, Бэйл и Бензема не попали в заявку "Реала" на кубковый матч

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Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан огласил заявку команды на первую игру 1/16 финала Кубка Испании против клуба "Культураль Леонеса". В списке футболистов не оказалось нападающих Криштиану Роналду и Карима Бензема, а также полузащитника Гарета Бэйла.

Полностью заявка "Реала" выглядит следующим образом:

вратари – Касилья, Яньес;

защитники – Пепе, Варан, Начо, Карвахаль, Коэнтрау, Данилу;

полузащитники – Кроос, Хамес Родригес, Ковачич, Лукас, Асенсио, Иско;

нападающие – Мариано, Мората.

Игра состоится 26 октября. Встреча пройдет на стадионе "Рейно де Леон" и начнется в 22.00 по московскому времени.

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