Криштану Роналду хочет выиграть еще два титула лучшему игроку года

Нападающий "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду заявил, что хочет еще дважды получить приз лучшему игроку года. Форвард четырежды выиграл "Золотой мяч", а накануне был признан лауреатом премии ФИФА The Best.

- Это великолепная награда, и я хочу поблагодарить своих партнеров, - цитирует официальный сайт ФИФА Криштиану Роналду. - Поистине исторический момент в моей карьере, который вызвал у меня огромную волну эмоций.

- Вас уже в пятый раз признают лучшим игроком мира, если учитывать три награды – прежние версии игрока года ФИФА и "Золотой мяч", а также нынешнюю The Best. Делает ли это вас одним из лучших футболистов в истории?

- Я счастлив получить сегодня эту награду, но все, к чему я стремился, это отставить красивый след в истории мирового футбола. Кажется, мне это удается. Конечно, мне очень нравится завоевывать трофеи, и я рад тому, что у меня одна из самых больших коллекций индивидуальных призов. Хочется продолжать в том же духе.

- У вас пять индивидуальных наград лучшему футболисту мира. Сколько таких призов хотели бы иметь к моменту завершения спортивной карьеры?

- Пусть будет семь! Это мое счастливое число! Впрочем, это все в будущем, а сейчас я переживаю прекрасный момент своей жизни, которым просто наслаждаюсь.