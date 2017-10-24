22:21 | Футбол — Испания

Криштану Роналду хочет выиграть еще два титула лучшему игроку года


Вчера. Лондон. Церемония вручения премий ФИФА The Best. Сборная года: Серхио РАМОС, Криштиану РОНАЛДУ, Тони КРООС, Андрес ИНЬЕСТА, Лука МОДРИЧ, Дани АЛВЕС, Лионель МЕССИ, Леонардо БОНУЧЧИ, НЕЙМАР, МАРСЕЛУ и Джанлуиджи БУФФОН. Фотографирует Идрис ЭЛЬБА.

Нападающий "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду заявил, что хочет еще дважды получить приз лучшему игроку года. Форвард четырежды выиграл "Золотой мяч", а накануне был признан лауреатом премии ФИФА The Best. 

 
Понедельник. Лондон. Церемония вручения премий ФИФА The Best. Криштиану РОНАЛДУ и Лионель МЕССИ.Акинфеев - за Видаля, Вануату - за Кейна. Причуды выборов лучшего игрока

- Это великолепная награда, и я хочу поблагодарить своих партнеров, - цитирует официальный сайт ФИФА Криштиану Роналду. - Поистине исторический момент в моей карьере, который вызвал у меня огромную волну эмоций.

- Вас уже в пятый раз признают лучшим игроком мира, если учитывать три награды – прежние версии игрока года ФИФА и "Золотой мяч", а также нынешнюю The Best. Делает ли это вас одним из лучших футболистов в истории?

- Я счастлив получить сегодня эту награду, но все, к чему я стремился, это отставить красивый след в истории мирового футбола. Кажется, мне это удается. Конечно, мне очень нравится завоевывать трофеи, и я рад тому, что у меня одна из самых больших коллекций индивидуальных призов. Хочется продолжать в том же духе.

- У вас пять индивидуальных наград лучшему футболисту мира. Сколько таких призов хотели бы иметь к моменту завершения спортивной карьеры?

- Пусть будет семь! Это мое счастливое число! Впрочем, это все в будущем, а сейчас я переживаю прекрасный момент своей жизни, которым просто наслаждаюсь.

Дополнительная информация

ru.fifa.com/worldcup/news/y=2017/m=10/news=криштиану-роналду-россия-приносила-мне-удачу-2917345.html

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